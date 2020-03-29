|Ярославль 13:59
|Братислава 11:59
|Кветта 15:59
|Батман 13:59
|Ичан 18:59
|Тулуа 05:59
|Майсур 16:29
|Киквите 11:59
|Чиуауа 03:59
|Калининград 12:59
|Хатидзёдзима 19:59
|Утила 04:59
|Бэппу 19:59
|Сан Эстебан 04:59
|Кисангани 12:59
|Накасибецу 19:59
|Окаяма 19:59
|Йагамби 12:59
|Виктория 04:59
|Лусамбо 12:59
Сервис точного времени getdatetime.com показывает текущее время с точностью до секунд и миллисекунд, с учётом географического расположения пользователя.
Раньше, чтобы узнать время, использовали солнечные, водяные и песочные часы. Погрешность такого хронометра составляла несколько минут в сутки. Следующим шагом, чтобы получить точное время с меньшей погрешностью, стало изобретение в 725 году механических часов. Точность такого мерила времени составляет от +40 до -20 секунд за 24 часа.
Сайт getdatetime.com, чтобы предоставить точное время постоянно синхронизируется с NTP-сервером, что отображает данные о времени с минимальной погрешностью ±0.001 секунда в сутки.
Использование сайта точного определения времени дает возможность сравнить часовые пояса в мире, и узнать точное время в 8000 городах мира на 2 языках.
Узнать точное время вы можете не только в городах и странах, но и на континентах:
Помимо онлайн часов, на сайте getdatetime предоставляются сведения о восходе и заходе солнца, восходе и закате луны для вашего города. Также данные о продолжительности светового дня и информация о том, когда переводятся часы на летнее и зимнее время.