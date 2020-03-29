Сейчас British Summer Time (British Standard Time from Feb 1968 to Oct 1971) (BST), смещение UTC+01:00 Greenwich Mean Time (GMT) стандартный часовой пояс, UTC-00:00 начнется с 25 окт. 2020 г.

В городе Лондон сейчас среда, 4 ноября 2020 г., неделя 45

Когда переводят часы в 2020 в городе Лондон , Великобритания

Восход и заход солнца в городе Лондон , среда, 4 ноября 2020 г.

Онлайн-часы

Сервис точного времени getdatetime.com показывает текущее время с точностью до секунд и миллисекунд, с учётом географического расположения пользователя .

История

Раньше, чтобы узнать время, использовали солнечные, водяные и песочные часы. Погрешность такого хронометра составляла несколько минут в сутки. Следующим шагом, чтобы получить точное время с меньшей погрешностью, стало изобретение в 725 году механических часов. Точность такого мерила времени составляет от +40 до -20 секунд за 24 часа.

В 1957 году выпустили первые кварцевые часы, — электронные часы с механическими стрелками). Точность электронных часов составляет ±15 секунд в месяц;

Первый эталон точного времени, — атомные часы изобрели в 1955 году, и используют до сих пор для наиболее точного подсчета время в мире. Погрешность атомных часов в среднем составляет ~1 секунду в течение каждых 100 млн лет;

Часы, которые разработаны на базе оптической решётки, имеют в 3 раза большую точность, чем у атомных, — ~1 секунда в 300 миллионов лет.

О проекте

Сайт getdatetime.com, чтобы предоставить точное время постоянно синхронизируется с NTP-сервером, что отображает данные о времени с минимальной погрешностью ±0.001 секунда в сутки.

Использование сайта точного определения времени дает возможность сравнить часовые пояса в мире, и узнать точное время в 8000 городах мира на 2 языках.

Узнать точное время вы можете не только в городах и странах, но и на континентах:

Помимо онлайн часов, на сайте getdatetime предоставляются сведения о восходе и заходе солнца, восходе и закате луны для вашего города. Также данные о продолжительности светового дня и информация о том, когда переводятся часы на летнее и зимнее время.