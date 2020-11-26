Точное время в городе Тюмень, Россия Россия

В городе Тюмень сейчас четверг, 26 ноября 2020 г., неделя 48
13:39
:24
Сейчас Yekaterinburg Time (YEKT), смещение UTC+05:00
Yekaterinburg Time (YEKT) стандартный часовой пояс
  1. AM/PM

Восход солнца и заход солнца

Восход и заход солнца в городе Тюмень, четверг, 26 ноября 2020 г.
Восход солнца: 08:43
Заход солнца: 16:07
Восход луны: 15:15
Заход луны: 04:45
Продолжительность светового дня: 7ч 24м

Летнее время и зимнее время

Когда переводят часы в 2020 в городе Тюмень, Россия
Смещение UTC круглый год
Летнее время не применяется
Часовой пояс использует — UTC+05:00

Информация про Тюмень, Россия

Тюмень, Россия
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Тюмень — один из городов страны Россия. Тюмень расположен на континенте Европа.

Часовой пояс в городе Тюмень, Россия определен как UTC+05:00, так что на данный момент текущее время в городе Тюмень 13:39.

Континент Европа
Страна Россия
Столица Москва
Широта 57,15
Долгота 65,53
Население 519 119
Валюта (RUB)
Домен .ru

Население города Тюмень — 519 119 людей, что составляет ~ 0,37 % от населения страны Россия.

Текущее время в популярных городах страны Россия

Сургут 13:39
Тверь 11:39
Москва 11:39
Сыктывкар 11:39
Красноярск 15:39
Ярославль 11:39
Нижневартовск 13:39
Смоленск 11:39
Хабаровск 18:39
Улан-Удэ 16:39

Текущее время в разных городах страны Россия

Уфа 13:39
Волгодонск 11:39
Советская Гавань 18:39
Улан-Удэ 16:39
Магадан 19:39
Нягань 13:39
Новороссийск 11:39
Нальчик 11:39
Новгород 11:39
Магнитогорск 13:39

Точное время в городе Тюмень

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Тюмень использует Yekaterinburg Time (YEKT) UTC+05:00.