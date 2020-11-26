Часовой пояс в городе Тюмень , Россия определен как UTC+05:00 , так что на данный момент текущее время в городе Тюмень 13:39.

Точное время в городе Тюмень

Россия

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